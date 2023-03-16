Порядка 600 томов: в ЛНР расследуют уголовные дела о гибели мирного населения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Следственный комитет РФ

В результате обстрелов украинских боевиков погибли более 800 мирных жителей, в том числе дети.

В Луганской народной республике продолжают расследовать уголовные дела о гибели среди мирных граждан в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Следователи управления СК РФ по региону продолжают осуществлять работу по установке обстоятельств гибели мирного населения. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое расследуется по признакам преступлений, предусмотренных статьями о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и геноциде. Производство дела ранее находилось у следователей Генпрокуратуры ЛНР.

По данным следствия, с 2016 года на протяжении шести лет вооруженными формированиями украинской стороны было совершено около трех тысяч артиллерийских обстрелов мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры. К ответственности были привлечены 16 боевиков ВСУ, они заочно приговорены к заключению под стражу.

Следствие ведет работу на местах захоронений с сотрудниками судебно-экспертного центра СК, подразделениями судебно-мкедициской экспертизы ЛНР и представителями общественной организации «Не забудем! Не простим!». Совместными усилиями они устанавливают места захоронений и извлекают останки. Мероприятия уже прошли в нескольких населенных пунктах, среди которых Северодонецк, Стаханов, Брянка, Вороново и Метелкино. По результатам были назначены медико-криминалистические экспертизы для установления личностей погибших. Экспертная оценка также позволит установить травмы, полученные погибшими при жизни.

Сообщается также, что следствию удалось получить биологические образцы, которые позволят произвести сравнительные исследования. Останки 10 человек уже идентифицированы, а их родственники найдены.

Всего в результате атак боевиков ВСУ погибли более 800 граждан, в их числе — маленькие дети. Материалы уголовного дела на данный момент составили порядка 600 томов. СК продолжает собирать доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности за смерть мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевику ВСУ вынесли приговор за преступления против мирных жителей Северодонецка.