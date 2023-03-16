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Родные всячески пытаются поддержать фигуриста и поднять ему настроение, но за два тяжелейших месяца в больнице его эмоциональное состояние на пределе.

Фигурист Роман Костомаров стал кричать на близких из-за неустойчивого эмоционального состояния на фоне болей. Известно, что с Костомаровым работает психолог, так как он стал очень резко реагировать и срываться на родных. Чаще всего достается жене Оксане Домниной.

«Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций. Роман стал кричать на Оксану: «Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь», — цитирует KP.RU источник в Коммунарке.

Фигурист лежит в больнице с 10 января, за это время у него образовались пролежни, которые вызывают сильные боли. Врачи стараются помочь спортсмену и постоянно его переворачивают, но за столько времени неприятные ощущения устранить полностью не получится. Больше всего у Костомарова болят ягодицы, так как это место максимально контактирует с поверхностью кровати. Близкие пытаются радовать Романа и приносят ему в палату арбуз, разные газировки.

«Родные уже собираются его катать на каталке по отделению», — рассказал источник.

Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, которая очень стремительно привела к другим осложнениям. У фигуриста начались сепсис и гангрена, из-за этого врачам пришлось ампутировать ему кисти рук и часть стопы. После плазмафереза Костомаров пережил инсульт. Сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что творится с женой Костомарова.