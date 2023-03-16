Самолет Ту-204 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

Воздушное судно село в аэропорту Толмачево из-за задымления.

Самолет аварийно сел в аэропорту Толмачево, воздушное судно следовало по маршруту Норильск — Новосибирск.

По предварительной информации, борт Ту-204 находится в собственности у авиакомпании «Авиастар». Аварийная посадка случилась из-за задымления с правой стороны основной стойки. Это произошло при заходе самолета на взлетную полосу.

На борту воздушного судна находились пять человек экипажа. Жертв, раненых и каких-либо разрушений нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Прежде вертолет Ми-8 был вынужден совершить аварийную посадку в Воронежской области. По данным источника, в результате ЧП была повреждена линия электропередачи, но бригада по ремонту быстро ее восстановила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель Воздушно-космических сил России Су-27 задел крылом американский беспилотник-разведчик MQ-9 и вывел его из строя.