Пора пересаживаться на лодки: оттепель в Петербурге привела к масштабным потопам

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Под водой оказались пригородные районы, а также Васильевский остров.

В Петербурге водителям впору пересаживаться с автомобилей на лодки. Оттепель привела к многочисленным потопам. В первую очередь пострадал Васильевский остров. А следом затоплены оказались и пригороды Петербурга, в спальных районах водители перегоняют машины, чтобы транспорт не затонул.

«Просто плывем, плывем», — прокомментировал ситуацию один из жителей города.

При этом под утро в Петербурге резко похолодало. Огромные лужи замерзают, превращая город в сплошной каток. На дорогах небезопасно, предупредили в МЧС. Потому водителей призывают соблюдать скорость и дистанцию. Но лучше всего вообще отказаться от личного транспорта. Аккуратней надо быть и пешеходам, чтобы не попасть в травмпункт.