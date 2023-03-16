Лоб в лоб: два человека погибли при столкновении автомобилей в Дагестане

Два человека погибли при столкновении автомобилей в Дагестане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

Одна из машин при движении по трассе выехала на встречную полосу.

В Дагестане после столкновения двух легковых машин погибли два человека, еще трое ранены. Авария произошла на оживленной трассе в районе города Хасавюрт. Одна из легковушек выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в другую.

В итоге водитель и пассажир второй машины скончались на месте. Остальных участников ДТП госпитализировали.