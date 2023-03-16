Торт от папы, рисунки детей и любовь Ляйсан: Воля надолго запомнит 44-й день рождения

Фото, видео: Instagram* / liasanutiasheva; 5-tv.ru

Праздник звезда Comedy Club вместе с близкими отметил в одном из номеров отеля в Дубае, но получилось по-домашнему.

Семья Павла Повли трогательно поздравила его с 44-летием — в сборе оказались жена, дети и отец знаменитости, которые прилетели к нему в Дубай. Именно там сейчас проходят съемки нового телевизионного шоу, которое ведет Павел. Чтобы не отрывать его от работы, близкие сами решили пожаловать в гости к главе семейства и подарить ему теплый, уютный и незабываемый праздник.

Одни из первых, кто поздравил его — дети, девятилетний Роберт и София. Сын подарил отцу спортивный подарок — упоры для отжимания, а дочка порадовала его рисунком, на котором сравнила любящего отца с солнышком. Отец телеведущего встретил проснувшегося именинника тортом со свечами. Ляйсан же украсила номер воздушными шарами и нарядилась для мужа в праздничное белое платье и надела украшения.

«Сегодня для тебя будет много сюрпризов. София нарисовала картину, где ты — это солнышко. Роберт знает, как ты любишь заниматься спортом, поэтому и подарок соответствующий — „отжималки“. Твой папа, как когда-то в детстве, встал пораньше, вставил свечи в торт и зажег их. Для нас счастье, когда ты радуешься, как ребенок. Сегодня мы все рядом, как ты и мечтал.

Самый лучший папа, муж, сын и друг! Я люблю тебя!» — написала Ляйсан в своем микроблоге.

Подписчики тут же отреагировали на событие — многим пришлась по вкусу домашняя и душевная атмосфера, в которой проходил праздник. Но еще больше фолловеры порадовались за личное Comedy Club счастье знаменитостей, которые вместе уже много лет и по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами.

«Господи, как она на тебя смотрит! Пусть так будет еще 44 года!!! И больше!!!»;

«Без пафоса, перьев и золота… Все тихо, по-семейному. Вы невероятная семья, оставайтесь такими добрыми и жизнерадостными»;

«Зачем слова и подарки, когда на тебя так смотрят. С днем рождения!»;

«Павлик, вы — счастливчик! Таких прекрасных детей могут подарить только счастливчикам. С днем рождения!» — написали пользователи.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева познакомились еще в начале 2000-х во время светского мероприятия, которое проводили вместе. Сначала между ними завязалась крепкая дружба, которая со временем перешла в отношения. В 2012 году пара поженилась, после в семье родились двое детей. Влюбленные до сих пор с трепетом относятся друг к другу, устраивают необычные сюрпризы, а вот детей прячут от посторонних глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Ляйсан Утяшева в первые дни весны с грустью вспомнила о маме Зульфие.

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