Фото: Reuters / STRINGER

Российские войска продолжают выбивать украинских неонацистов с позиций, обращая их в бегство.

Украинские радикалы активизировались на запорожском участке фронтовой линии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил чиновник Владимир Рогов.

«Боевики (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского активизировались на линии боевого соприкосновения. Логики в их действиях пока мы не видим. Режим Зеленского просто бросает людей на убой», — сказал собеседник.

До этого Рогов говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не меньше семи единиц бронированной техники во время разведки боем в Пологовском районе региона.

Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал общественности, что российские войска сбили вертолет ВСУ Ми-8 в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой российских войск у Авдеевки.