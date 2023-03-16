МИД: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с РФ

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Российские дипломаты уже заявляли о стремлении Запада вытеснить РФ с рынков Африки для сохранения своей монополии.

Американские, канадские и европейские делегации в преддверии второго саммита «Россия-Африка» хотят повлиять на взаимодействие между государствами Африки и РФ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям российского МИДа Олег Озеров.

«Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — пояснил дипломат.

Для примера собеседник привел турне по Африке главы американского минфина Джанет Йеллен. Тогда регулярно ставился вопрос о соблюдении антироссийских санкций. Озеров добавил, что с точки зрения сегодняшней дипломатии угрожающий тон министерских выступлений неприемлем.

До этого, в рамках Международного форума «Россия — Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию» представитель дипмиссии заявлял о стремлении западных стран вытеснить РФ с рынков Африки для сохранения своей монополии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто на Западе отметил абсолютную неэффективность санкций против РФ.