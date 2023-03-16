«Женская энергия»: Наталья Рудова опубликовала горячее фото в купальнике

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Знаменитость тщательно следит за собой и всячески избегает набора веса. Результаты ее стараний поражают пользователей сети.

Российская актриса Наталья Рудова вновь порадовала поклонников пикантным контентом. Звезда опубликовала фото в черном бикини, позируя на пляже. Поклонники увидели подтянутую грудь и плоский живот блондинки, а также ее широкую улыбку. Впечатляющий снимок очень взбудоражил фанатов, они оставили большое количество комплиментов под фото.

«Такая ослепительная улыбка. От этой фотографии очень теплая женская энергия»;

«Натали, ты обворожительно красива!»;

«Какая ослепительная и сексуальная», — написали поклонники.

Наталья Рудова сфотографировалась в купальнике. Instagram* / rudovanata

К слову, стройное тело досталось Рудовой не просто так. Конечно, природные данные у блондинки вписываются в стандарты красоты, однако сама актриса прикладывает много усилий, чтобы оставаться такой же подтянутой. Девушка постоянно ухаживает за собой, тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом.

Кроме того, знаменитость старается придерживаться здорового образа жизни, это помогает не только сохранять фигуру, но и придает эластичности коже. Правда, не всегда хорошие привычки ограждают от трудностей с организмом. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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