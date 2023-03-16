Валентина Матвиенко посетила Алжир

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

В планах российского политика — встречи с алжирскими парламентариями.

С визитом в Алжир прибыла Валентина Матвиенко. Российская делегация представлена главами многих комитетов Совета Федерации.

В планах — встречи с алжирскими парламентариями. Отношения между нашими странами сейчас развиваются очень активно.

Что интересно, параллельным курсом двигается сейчас и главный американский дипломат Энтони Блинкен.

Госдеп пытается восстановить испорченные отношения с африканскими государствами и в целом найти опору для политики Запада на континенте.