Отдохнем после победы: наши пушкари сутками громят укронацистов у Авдеевки Сегодня, 8:22 57 57 Артиллеристы поддерживаю наступление мотострелков

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

После огневых налетов расчеты тут же уходят в укрытие.