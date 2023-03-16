Отдохнем после победы: наши пушкари сутками громят укронацистов у Авдеевки
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Артиллеристы поддерживаю наступление мотострелков
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
После огневых налетов расчеты тут же уходят в укрытие.
В зоне спецоперации не стихает стрельба на Авдеевском направлении. Это северный пригород Донецка, откуда киевские силовики ведут обстрелы жилых кварталов.
Наши войска методично выбивают противника из занятых укрепрайонов. Путь для пехоты расчищает артиллерия.
За работой расчетов следит Дмитрий Астрахань.