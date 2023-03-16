Эксперт рассказал, как Су-27 мог «сдуть» американский беспилотник Reaper

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Эксперт рассказал, что если Reaper летел в автономном режиме, то у него практически не было никаких шансов увернуться от реактивной струи российского истребителя.

Принадлежавший США беспилотник MQ-9 Reaper могли попросту «сдуть» мощные двигатели российского Су-27, предположил военный эксперт Алексей Леонков. Своими мыслями специалист поделился в беседе с журналистами РИА Новости.

«Думаю, что это произошло непроизвольно. Ситуация следующая: воздушная цель самолетного типа с размахом крыльев 20 метров с выключенными транспондерами приближается на скорости 400 километров в час к границам России. Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник — развернулись обратно и „сдули“ его воздушной струей», — поделился Леонков своими соображениями на этот счет.

«Если выхлоп из реактивного двигателя попадает в другой двигатель, то тот может заглохнуть», — озвучил свою версию событий Леонков.

Ранее сообщалось, что российские истребители были подняты в воздух для определения нарушителя воздушного пространства России, приближавшегося к Крыму. Этим объектом оказался американский БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российском оборонном ведомстве особо подчеркнули, что российские истребители не вступали ни в какой контакт с беспилотником MQ-9, не использовали бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.