Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

Эмоциональная стабильность знаменитости, вероятно, находится на критическом уровне.

Жена рэпера Джигана попала в очередную передрягу. Сейчас у модели Оксаны Самойловой черная полоса в жизни: брюнетка явно находится в ссоре с супругом, исполнитель живет отдельно от нее и не мелькает в соцсетях жены, также девушка заболела. Плюсом к остальным трудностям прибавились и проблемы с автомобилем, у модели лопнуло колесо прямо на дороге.

«Я сейчас выехала по делам, еду по Риге, причем со скоростью 50-60 километров в час, и попадаю в яму. Она такая визуально не большая, но глубокая. И у меня лопается колесо прямо посреди дороги! Я не знаю хуже дороги, чем у нас тут. Тут все в ямах, их даже не объехать. И вот я стою тут, все носятся возле меня. Не самое приятное чувство. И жду, когда меня кто-нибудь спасет», — приводит слова Самойловой издание 7Дней.ru.

В материале отмечается, что нервная система звезды, похоже, находится на критическом уровне. О простом инциденте жена рэпера говорила со слезами на глазах.

Стоит отметить, что сам Джиган никак не реагирует на вопросы поклонников о вероятном разрыве с супругой. Пока Оксана показывает свою независимость и сообщает о трудностях, ее благоверный продолжает выкладывать совместные фото с любимой и упоминать о ней. Фанаты предполагают, что муж чем-то провинился перед моделью и таким образом хочет вывести ее на диалог, попросить прощения за ошибки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова поставила маму и детей на гвозди.