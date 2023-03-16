Новые задачи: Владимир Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры

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Президент поручил следить за соблюдением прав военных, призвал жестко бороться с коррупцией и следить за реализацией гособоронзаказа.

Как раз о необходимости пресекать любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране — сегодня на коллегии Генпрокуратуры говорил президент. Какие еще задачи Владимир Путин поставил перед ведомством — знает наш обозреватель Виктор Синеок.

Для прокуроров страны этот день особой важности. Поэтому награды на кителе, портфели на стульях. Их в холе поставили заранее, но никто не садится. Перед Расширенным заседанием есть, что обсудить на ногах. И только когда приглашают, в мраморном зале занимают свои места.

«Раз в год для того, чтобы подвести итоги и обсудить планы на будущее прокуроры со всех регионов страны собираются в этом зале. В этот раз здесь на четыре человека больше», — рассказал корреспондент с места событий.

Это прокуроры новых регионов России. Они одними из первых приступили к новой работе с новыми гражданами.

«Сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь эффективно защищать законные интересы граждан, обязательно нужно опираться на местные кадры, на людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему Отечеству — таких людей там достаточно», — сказал Владимир Путин.

В этих регионах вообще многое приходится делать с ноля. Строить здания, инфраструктуру, систему власти, промышленность. Следить, чтобы все было законно. В зале встречаем прокурора Запорожской области, спрашиваем, как идет работа с людьми?

«У нас большинство граждан, проживающих в Запорожской области, высказались за вхождение в состав Российской Федерации и, соответственно, сейчас наша задача прокуратуры, всех правоохранительных органов настроить свою работу так, чтобы граждане нам поверили», — рассказал прокурор Запорожской области.

Для надзорных органов сейчас напряженный период. Многое связано с СВО. Путин призвал защищать права участников операции. И внимательно следить за поставками техники, вооружений и экипировки.

«Мы выделяем в достаточном объеме, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом. Кроме того, прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивание мощностей для выпуска дополнительного объема вооружений. Работа здесь идет масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится. Ничего избыточного здесь мы не делаем, но то, что делаем, нужно делаться высшей степени эффективно», — сказал Владимир Путин.

Еще президент дал указание взять под контроль социальные выплаты. И разобраться со случаями, когда детям-сиротам выделяют непригодны для жизни квартиры. Слишком много подобных случаев в последнее время.

Еще одна задача — защитить предпринимателей. Причем, тут нюансов много. Вот прокурор Московской области рассказал случай: муниципальный заказчик подделал документы об оплате, предпринимателю пришлось доказывать, что ничего он не получал.

«Контрольные органы смотрят в систему: „У вас все оплачено“ Потому что документы наличиствуют. Мы поглубже разобрались с этой проблемой и выяснили, что действительно — документы подделаны. А зачем ему это? Для меня это самого загадка!», — сказал Сергей Забатурин, прокурор Московской области.

Еще есть коррупция, преступность, экстремизм. Задач по-прежнему много, а условия усложнились.

«В условиях небывалого внешнего давления на российскую экономику, финансы, социальную сферу, было важно оперативно переформатировать надзор, в полной мере обеспечить права граждан и гарантии бизнес сообществу», — сказал Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ.

Это не просто задачи на будущий год. Сегодняшнее выступление президента можно считать напутствием на весь предстоящий период.

«Несмотря на то, что мы живем. В эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно, достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке. В деловой обстановке, основанной на доверии наших людей, и это доверие безусловно должно быть оправдано результатами работы», — сказал глава государства.

Следующие, видимо, годы задачи придется решать в новом режиме. Как сказал президент началась «эпоха перемен». Когда она закончится президент не сказал. Но все, очевидно, этот момент заметят.