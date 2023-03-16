Голодные игры: в Сочи арестовали блогера-сыроеда

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Его маленький сын умер от истощения.

И прежде всего леденящая кровь история, в которой странно все. Произошла она в Сочи. Там арестовали блогера-сыроеда — бывшего петербуржца, который может оказаться виновен в смерти собственного сына. Ребенку был всего месяц, но врачи диагностировали у него сильное истощение. Как будто его просто не кормили. Тут уже к делу подключились полицейские и нашли в биографии родителей немало интересных деталей. Василий Михеев узнал, к каким чудовищным последствиям привело питание солнечным светом и воздухом.

Еще недавно в этом особняке кипела жизнь — пара блогеров-сыроедов рассказывала своим последователям, как вести здоровый, по их мнению, образ жизни. В конце февраля — отпраздновали радостное событие — рождение первенца. Но уже через месяц малыш умер — и стали вскрываться страшные подробности.

До этого — новорожденного врачам ни разу не показывали. Во время беременности будущая мать тоже нигде не наблюдалась, слушала только спутника жизни. Рожала дома. Соседи давно поглядывали на них с подозрением. На местном рынке — не закупались, ценой на парную баранину — не интересовались.

«Ну, знаем, приехали, сняли жилье. Мы их зовем голодные, потому что едят только то, что сырое — капусту, морковку, груши», — рассказали местные жители.

А вот что видели подписчики в соцсетях.

За вдохновляющие лекции о просветленной жизни — гуру сыроедения брал немалые деньги. И к нему ехали чуть ли не со всей страны.

В своих роликах Максим Лютый демонстрировал недюжинные способности организма на пятом десятке, хвастался отличной формой. Утверждал, что сил ему придают солнечные ванны и воздух. Видимо, этого ему и не хватало в пасмурном Петербурге, где он жил раньше.

Зелень, спаржа, горох — рацион сыроеда есть практически на любом овощном рынке. Некоторые, впрочем, закупались в специальных лавках, опасаясь пестицидов и нитратов. Собственно за этим Максим Лютый и уехал в Сочи, чтобы выращивать все необходимое на собственной грядке. Со временем стал адептом праноедения, питался, как сам говорил, солнечными лучами. Есть версия, что именно этой диеты не выдержал его новорожденный сын.

В Северной столице те, кто жил по соседству с Лютым, отреагировали на новость о задержании с недоверием. Говорят, запомнили его как участливого и приветливого молодого человека.

«Вы меня удивили. Я очень удивлена. Если взять человека, вот как в общении — очень быстр, стремителен, влетал в подъезд — здравствуйте, улыбался», — рассказала соседка Наталья.

Чем кормили его малыша в течение месяца — можно только гадать. Но судя по тем идеям, что транслировал новоиспеченный отец, шансов выжить у ребенка было мало.

Такой, мягко говоря, скромный рацион жене Лютого, судя по рассказам знакомых, не нравился, но сказать что-то властному мужу она боялась. Эта девушка попросила изменить ее голос и не показывать лицо.

Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Если будет установлено, что блогер действовал осознанно, проверяя свои пищевые теории и на малыше, статью могут изменить на более тяжкую. Его жена, тем временем, попала в больницу, так что ее признания еще впереди.