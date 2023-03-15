Шойгу провел переговоры с министром обороны США

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Беседа между министрами состоялась по инициативе американской стороны, отметили в Минобороны РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщили в российском ведомстве.

«По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Другие подробности беседы пока не раскрываются.

Вероятно, одной из тем разговора стал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Тот 14 марта упал недалеко от Крыма в акваторию Черного моря. В Минобороны РФ сегодня подробно рассказали об этом.

Несколькими часами ранее 5-tv.ru сообщал, как прошли переговоры Сергея Шойгу с министром обороны Сирии. Они встретились в Москве.