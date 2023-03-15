Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Брайну Мэю

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Музыкант опубликовал фотографии с церемонии, а поклонники поздравили его в комментариях.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй удостоился чести от самого короля Великобритании Карла III, которого тот посвятил в рыцари-бакалавры. Об этом сообщает газета The Sun.

Более того, его жена, британская актриса Анита Добсон, получила титул леди. К слову, сам Брайн Мэй был удостоен данной чести за заслуги в музыке и благотворительную деятельность. Более того, он имеет докторскую степень по астрофизике.

Музыкант уже поделился снимками с церемонии в своем личном блоге, а поклонники поспешили поздравить его в комментариях.

Напомним, Брайн Мэй не первый раз посетил Букингемский дворец, ведь еще в 2002 году он выступал на Золотом юбилее ныне покойной королевы Елизаветы, исполнив трек God Save The Queen с крыши королевской резиденции. А в июле 2022 года гитарист посетил Платиновый юбилей королевы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как гитарист Queen Брайан Мэй посадил вертолет на поле для крикета и задержал игру.