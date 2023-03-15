Шойгу провел переговоры с министром обороны Сирии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перед встречей глав Минобороны состоялась беседа между президентом РФ Владимиром Путиным и его сирийским коллегой Башаром Асадом.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил аспекты двустороннего сотрудничества с министром обороны Сирии Махмудом Аббасом. Их встреча состоялась в Москве 15 марта.

«Стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Министрами обороны России и Сирии подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия, направленного на поддержание стабильности в Сирийской Арабской Республике», — рассказали в Минобороны РФ по итогам встречи.

Во время беседы Сергей Шойгу также выразил соболезнования сирийскому народу из-за землетрясений в феврале. Он назвал стихийное бедствие «большой трагедией» и напомнил о предоставленной Россией помощи — как со стороны военных, так и гражданских лиц.

«Россия откликнулась на ту большую беду, которая постигла сирийский народ», — сказал министр обороны РФ, на что его сирийский коллега ответил благородностью.

В Минобороны добавили, что переговоры между Сергеем Шойгу и Махмудом Аббасом прошли в «дружественной атмосфере». Стороны подтвердили намерение продолжать совместно бороться с терроризмом и усиливать оборону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча президента РФ Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада в Москве. Она тоже состоялась 15 марта.