Подтвердил отношения? Садальский назвал падчерицей беглую дочь Максаковой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость вспомнил украинскую сказку «Падчерица», героиня которой не уважала близких.

В 71 год актер Станислав Садальский активно ведет личный блог, на просторах которого нередко можно наткнуться на Людмилу Максакову. Актер не скрывает своих восхищений в ее адрес, чем каждый раз подогревает слухи об их романе. Общественность неоднократно приписывала знаменитостям тайную связь

Садальский и Максакова, никак свою дружбу не комментируют, но поддерживают друг друга в трудный час. В 2016 дочь Максаковой Мария оставила и мать, и наследников и уехала из России вслед за супругом, обвиненным в мошенничестве политиком Денисом Вороненковым.

И вот снова Станислав Садальский опубликовал в своей социальной сети снимок с Максаковой, но куда интереснее оказалось описание к публикации. В посте он обратился, предположительно, к дочери Максаковой, как к «падчерице»

«Смотался на задворки Европы, предстояла мука, юридически проверить дачу, купленную 60 лет назад, хотелось защитить свою недвижимость от злобной падчерицы <…> Хочется сказать красивой бездельнице займись делом и не красуйся в Ютубе», — высказался Садальский.

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» подчеркнул, что в украинской сказке «Падчерица» высмеивается жадность, злость, зависть и неуважение к окружающим людям. Отдельно Садальский выделил непочтительное отношение к матери.

В 2021 году Мария Максакова заглянула в Россию под предлогом примирения с семьей, однако закончилось все судебным разбирательством за квартиру на Пресненской набережной. Суд против матери Ирина и Илья выиграли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский заявил о сильной любви к Максаковой после слухов об их свадьбе.