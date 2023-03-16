Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Гердо; 5-tv.ru

Владимир Путин принял в Москве президента Сирии. Лидеры двух стран обсудили развитие сотрудничества и другие вопросы.

Благодаря совместным усилиям России и Сирии достигнуты существенные успехи в борьбе с международным терроризмом. Это заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом арабской республики Башаром Асадом.

По его словам, все это дает возможность стабилизировать социально-экономическое и внутриполитическое положение. Как раз одной из тем беседы и стали перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии.

Кроме того, лидеры обсудили развитие российско-сирийского сотрудничества в политической, торговоэкономической и гуманитарной сферах.

«Благодаря нашим совместным усилиям, и решающему вкладу российских вооруженных сил, в Сирии достигнуты результаты в борьбе с международным терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую, внутриполитическую ситуацию. И в следующем году мы отмечаем 80-летие со дня установления дипломатических отношений», — заявил Владимир Путин.

Башар Асад в свою очередь поблагодарил россиян за помощь в преодолении последствий землетрясения. Он также выразил поддержку Москве в проведении спецоперации на Украине. В состоявшейся позже беседе с журналистом РИА Новости Асад заявил о признании границ России с присоединившимися территориями.