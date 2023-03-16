Пробивая оборону: российские силы штурмуют Марьинку

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Именно оттуда ВСУ регулярно обстреливают Донецк.

Важная задача сейчас — отодвинуть линию фронта от Донецка.

Постоянные обстрелы мирных кварталов — ВСУ ведут из села Марьинка.

Его очень сложно взять, потому что украинские боевики заранее — еще несколько лет назад — возвели там бетонные укрепления.

Как наши подразделения буквально прогрызают оборону противника — видел Валентин Трушнин.