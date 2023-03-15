ФСБ перекрыла канал поставок оружия из зоны СВО в Белгородскую область

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Силовиками были задержаны двое мужчин — граждан РФ.

В ФСБ сообщили о перекрытии канала поставок вооружения из зоны проведения спецоперации России в Белгородскую область. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, после осуществленных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин — Лебедев и Ясинский, которые подозреваются в организации канала поставок оружия в регионе. Оба являются гражданами России, один из них родился в Московской области, но зарегистрирован на Ямале, второй — является уроженцем Белгородской области.

Следствием у подозреваемых были изъяты 14 противотанковых мин, 67 гранатометов, 15 тысяч патронов различного калибра, а также 77 ручных гранат и более 60 тротиловых шашек весом от 200 граммов до трех килограммов. Уголовные дела в отношении мужчин уже возбуждены.

Белгородский суд на данный момент признал Лебедева и Ясинского виновными, приговор вступил в силу. Первый приговорен к трем годам лишения свободы условно, а второй этот же срок будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФСБ задержала жителя Ставрополья по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчина собирал полезную для киевского режима информацию и передавал ее через мессенджеры. Украинскому руководству он оправлял фотографии железных дорог и воинских частей Ставрополья. Также известно, что ранее он был задержан по подозрению в госизмене.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала россиянина, планировавшего саботаж в армии.