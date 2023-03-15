«Не хотел, чтобы кто-то знал»: умер 22-летний актер Илья Князев

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Его доброту, талант и искренность ценили все коллеги по театру.

Молодой российский актер Илья Князев скончался на 23-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Амурского областного театра.

Известно, что актер боролся со страшной болезнью — лейкозом. Это произошло неожиданно для всех: для коллег, друзей, близких.

«Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни —​ всю энергию​ отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа», — говорится в сообщении театра.

Коллеги в театре отзывались о нем, как о талантливом актере, яркой творческой личности. Многие ценили искренность и доброту молодого человека.

Князев играл в таких спектаклях, как «Ромео и Джульетта» (Самсон), «Ханума» (Торговец фруктами), «Как три богатыря Новый год спасли» (Змей Горыныч), «Сюжет для небольшого рассказа» (Медведенко).

Прощание с Ильей Князевым пройдет 16 марта с 11:00 до 12:00 в кафедральном соборе на Речном 15. Похороны молодого актера состоятся на его родине — в Иркутске.

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