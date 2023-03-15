Том Круз не явился на церемонию «Оскар» во избежание встречи с Николь Кидман

Фото: www.globallookpress.com / Lee Jae-Won

Знаменитости не вместе уже более 20 лет, но по-прежнему волнуют друг друга.

Звезда фильма «Миссия невыполнима» Том Круз не явился на главное кинособытие года — «Оскар» — из-за бывшей супруги Николь Кидман. Причина — нежелание видеть ее даже спустя 20 лет с момента расставания, рассказывает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

«Тома там не было, потому что она была там, и он не хотел стычки», — цитирует издание инсайдера.

Не заставил актера передумать и тот факт, что фильм с его участием — «Топ Гана: Мэверик» — оценивался киноакадемией в шести номинациях, в том числе и как лучшая киноработа года. Избежать неловкого столкновения с Николь для него было куда важнее, полагает издание.

В итоге бывшая блистала на церемонии вместе со своим мужем-музыкантом Китом Урбаном — супруги не отходили друг от друга и демонстрировали настоящие чувства под прицелом камер и в окружении огромного количества гостей.

При этом месяц назад, напоминает СМИ, было еще одно важное светское событие, приуроченное к «Оскару» — обед номинантов, который состоялся за месяц до церемонии. Там одним из хэдлайнеров встречи был актер Том Круз — Кидман же на мероприятие не явилась. Это тоже косвенно указывает на тот факт, что бывшие стараются избегать друг друга. Более того, прежде было много других раутов и встреч, где присутствовал только один из знаменитостей.

Однако источники, близкие к Крузу, уверяют, что отсутствие звезды на церемонии никак не связано с бывшей женой. Главная причина — проблемы с расписанием.

Брак Николь Кидман и Тома Круза продержался 11 лет. Пара, предположительно, рассталась из-за непримиримых разногласий. Неофициальная причина — увлечение Круза саентологией, которое не разделила Кидман.

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