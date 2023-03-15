Отфутболили: Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030

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Представители ЧМ сомневаются, что Украина сможет организовать групповой этап турнира на фоне вооруженного конфликта в стране.

Украина не примет чемпионат мира по футболу в 2030 году. Страна выбыла из состава совместной заявки с Испанией и Португалией. Об этом сообщило издание The Athletic.

Отмечается, что наиболее очевидной причиной отстранения Украины стало сомнение организаторов в возможностях Киева создать необходимые условия для проведения группового этапа турнира на фоне военного конфликта в стране.

За право принимать у себя спортсменов поборются Испания и Португалия. Еще одним кандидатом в турнире в качестве принимающей страны может стать Марокко. Окончательное решение о том, кто станет хозяином чемпионата, объявят в третьем квартале 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ до соревнований.