Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР

Фото: Telegram / RosgvardOfficial

Найденное оружие могло быть использовано для совершения диверсионно-террористического акта.

Спецназовцы Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в одном из населенных пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Учитывая близость маршрутов передвижения войск к найденному тайнику, боеприпасы могли быть использованы для совершения диверсионно-террористического акта», — говорится в сообщении.

Всего на складе обнаружили ручные гранаты, более 1700 патронов и стрелковое оружие. Более того, в открытом тайнике нашли самодельное взрывное устройство.

До этого стало известно, что крупный схрон ВСУ обнаружили военные РФ в Херсонской области: артиллерийские снаряды, гранаты, ящики с порохом и запасы патронов для стрелкового оружия.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском.