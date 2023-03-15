Звезды о паранормальном: в Москве прошла премьера «Сергий против нечисти: Шабаш»

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Артисты вспомнили, как сами сталкивались с необъяснимыми явлениями.

Премьера фильма «Сергий против нечисти: Шабаш» прошла 14 марта 2023 года в киноконцертном зале «Октябрь» в Москве на Новом Арбате. Главные роли в проекте исполнили актеры Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко. Гостями показа стали Ирина Безрукова, Владислав Ветров, Катя Лель, Елена Борщева, Юлия Беретта и другие.

Картина является продолжением одноименного сериала. По сюжету фильма бывший священник Сергий и следователь Екатерина охотятся за нечистью и сражаются с фольклорными злодеями: Змеем Горынычем, бандой домовых и самим Вием, который желает погрузить мир во мрак. Кроме того, священник Сергий пробует бороться и за сердце самой Екатерины, а она стремится избавить его от вредных привычек.

На премьере фильма звездные гости поделились своими личными историями, когда им приходилось сталкиваться в жизни с нечистой силой и паранормальными явлениями.

Катя Лель вспомнила один свой концерт: из всех людей, находящихся в зале, певица заметила женщину, которая тяжелым взглядом впивалась в артистку во время выступления.

«Я приехала после концерта. Я спала 22 часа, не просыпаясь. И весь сон передо мной были ее глаза. При чем весь сон я сражалась с какими-то ведьмами, с какими-то нечистями. Я была в шоковом состоянии. Я не могла проснуться. И когда я проснулась, я не поняла, где нахожусь, на какой планете», — делится Катя Лель.

По признанию артистки, тот случай стал для нее откровением, ведь именно тогда она поняла, что в жизни есть нечто большее. Чтобы избавиться от полученной на концерте негативной энергии, певица самостоятельно поставила защитный купол и призвала высшие силы света.

Бывшая участница шоу «Comedy Woman» Елена Борщева призналась, что в ее доме жил домовой. Это подтверждают и родные актрисы.

«Я один раз столкнулась. Было такое: я спала, и позже почувствовала на груди тяжесть сильную. Я попыталась встать, но как будто каменная плита мешала. Я не могла встать. Это было очень страшно», — рассказывает Борщева.

После этого инцидента актриса стала больше погружаться в мир неизвестного и просмотрела несколько документальных фильмов, повествующих о паронормальных явлениях.

Бывшую супругу Бориса Грачевского Анну мистическим образом преследует цифра 666. Ведущая даже пошла в церковь и обратилась к батюшке.

«Я покупаю номер телефона, окончание — три шестерки, номер машины — три шестерки», — рассказывает артистка.

Исполнительница главной роли Лукерья Ильяшенко, наоборот, признается, что у нее никаких предрассудков и предубеждений нет.

«Единственное, что я боюсь, это забыть текст», — шутит актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце приписали звезде сериала «Сладкая жизнь» Лукерье Ильяшенко роль разлучницы.