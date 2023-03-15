Гигантский свинцовый насос создали для реактора БРЕСТ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

При успешных испытаниях такие насосы будут выпускать в серийном формате.

В Ленинградской области создали гигантский насос, способный качать расплавленный свинец. Это опытный образец для строящегося в Сибири реактора БРЕСТ. Сегодня, 15 марта, уникальное оборудование загрузили на специальную автоплатформу, чтобы доставить его в Томскую область.

«Выполняет основную функцию — это прокачка свинца. Здесь специально разработали лопасти под определенным углом. Так как материал вязкий, чтобы было меньше кавитации, нагрузки на колесо, чтобы не разбивало лопасть. То есть очень большие расчеты были проведены по нему», — рассказал начальник цеха АО «ЦКБМ» Андрей Николаев.

После испытаний такие насосы начнут выпускать серийно. А самый первый в мире быстрый реактор со свинцовым теплоносителем БРЕСТ по плану должен быть запущен уже во второй половине 2020-х. Главное его отличие — естественная безопасность, когда аварии типа Чернобыля и Фукусимы станут в принципе невозможны. Более того, весь комплекс будет иметь замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность на одной площадке не только вырабатывать электричество, но и готовить новое из топлива, выгружаемого из реактора.