Улов с риском для жизни: рыбаки едва не угодили в полынью на Сахалине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko; 5-tv.ru

В регионе резко потеплело, что привело к быстрому таянию льда.

На рыбалку с риском для жизни отправляются жители Сахалина. Из-за резкого потепления лед крошится и разрушается прямо под ногами. Сотни рыбаков вынуждены были спасаться бегством, чтобы не провалиться в воду. Мужчины и женщины прыгали через разломы с санями, рюкзаками и бурами.

Не обошлось без пострадавших, один человек сломал ногу. Но пока его забирала скорая помощь, очередная партия любителей зимнего лова уже разматывала удочки.