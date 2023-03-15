Жгут покрышки и строят баррикады: протесты во Франции добрались до Диснейленда

Протесты во Франции добрались до Диснейленда

Фото, видео: TERESA SUAREZ / ТАСС; 5-tv.ru

Массовые забастовки охватили всю страну. Чего требуют местные жители?

По всей Франции продолжаются массовые забастовки. Противники грядущей пенсионной реформы заблокировали десятки крупных дорог в стране. Они жгут покрышки, выстраивают баррикады и устраивают демонстрации.

В Марселе остановилась работа крупной судоходной компании, у стен здания сотрудники кричали и хлопали в ладоши. Протесты добрались и до Диснейленда.

В четверг, 16 марта, по законопроекту о повышении пенсионного возраста с 62-х до 64-х лет будет голосовать Национальное собрание.