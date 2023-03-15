Измена, порнография или болезнь: почему мужчины отказываются от секса?

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Многие мужчины, например, направляют свою сексуальную энергию в совсем другое русло. Что с ними происходит?

Существует стереотип, что все мужчины не могут жить без секса. Однако случается и так, что некоторые представители сильного пола все же отказывают своей жене или любимой девушке в этом удовольствии. О том, почему так происходит и как часто люди должны заниматься сексом, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам эксперта, если мужчина вдруг стал отказываться от секса, то на это есть ряд причин. Например, простая биология.

«Начнем с того, что у мужчины может быть слабая половая конституция. Это природный темперамент, и он часто наследуется от родителей. И в этом случае потребности будут скромными», — уверяют сексолог.

У таких мужчин, как правило, на протяжении всей жизни редко случается секс. Что делать с такими любовниками? Тут женщина должна брать все в свои руки, уверяет Кульгавчук. Например, можно улучшить сексуальную грамотность своего возлюбленного и поработать над его техникой.

Другая причина отказа мужчины от секса — направление энергии в другую сторону. То есть, с гормонами у вашего мужчины может быть все в порядке, но вот его сексуальность будет направлена на аутоэротическую активность, то есть — мастурбацию.

«Человек привыкает жить в своем мире. И удовлетворив потребность, не стремится к взаимности. У некоторых мужчин может быть склонность к вуайеризму в современной „упаковке“. Речь идет об „увлечении“ порнографией, а если говорить точнее, о порнофилии, то есть зависимости от порнографии. Эти своего рода секс-наркотики все чаще „забирают“ молодых мужчин из отношений», — уверяет эксперт.

В этих случаях у мужчины даже происходит истощение дофаминовых рецепторов, что снижает половое влечение. Тут работа в паре не поможет. Мужчине понадобится помощь психотерапевта, чтобы восстановить физическую, психическую и сексуальную форму.

Самая очевидная причина отказа в сексе у мужчины — это его влечение к другой женщине. Такие представители сильного пола, как правило, очень быстро теряют интерес к постоянной партнерше.

Однако существуют и варианты, где нет никаких четких правил.

«Иными словами, чем реже — тем реже. Пары постепенно ставят интимную, эмоциональную жизнь не так высоко в своем рейтинге. Вечером видят друг друга уставшими, раздраженными. Накапливаются обиды, претензии. Люди не ходят на свидания, не дарят друг другу подарки. И начинают выцветать. Так постепенно приходит эмоциональная и сексуальная старость», — рассказывает сексолог.

По его словам, у многих пар это может произойти не только в 70 лет, но и в 40. В таких случаях необходима «встряска отношений». Либо самостоятельно, либо с помощью врача-сексолога.

Относительно вопроса, насколько часто вообще нужно заниматься сексом — очень индивидуально. В сексологии, например, есть условно-физиологический ритм, УФР, он считается два-три раза в неделю. Но тут очень важно, чтобы секс приносил удовольствие обоим партнерам.

Несмотря на все причины отказа от секса мужчин, если брать популяцию в целом, можно сказать, что сексуальное желание у сильного пола все же выше, это объясняется более высоким уровнем тестостерона, отвечающим за влечение, а также тем, что многие женщины в современном мире имеют повышенную нагрузку в виде детей, домашних дел, это часто еще сочетается и с работой.

«Поэтому мужчинам важно помнить, что прелюдия может начинаться не только с раздевания, но и комплимента, помощью по детям или домашним делам. Нужно спасать свою даму не только от хулиганов, но и и от быта, детей, порой мамы. И обоим супругам важно помнить о внешнем виде, эмоциях, досуге, совместной эмоционально насыщенной жизни», — заключил сексолог.

Важно выделять время, силы и ресурсы на эту часть жизни, которая может сделать жизнь счастливее, а отношения — более близкими, интересными и теплыми.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что такое «сексуальная старость» и почему она может рано наступить.