В США смоделировали падение дрона MQ-9 в Черном море
Американский телеканал CBS смоделировал падение дрона MQ-9 в Черном море
Фото: ZEUS / ТАСС
Американские журналисты предъявили свою версию причин гибели беспилотника-разведчика США.
Американский телеканал CBS смоделировал столкновение российского истребителя Су-27 и американского дрона-разведчика MQ-9 Reaper над Черным морем. Компьютерный ролик показали в вечернем эфире.
По версии его создателей, истребитель, пролетая рядом с беспилотником, сбросил топливо, что и привело к падению дрона.
Фото, видео: ZEUS/ ТАСС; CBS News
Инцидент с дроном MQ-9 и истребителем Су-27 произошел накануне, 14 марта. Как сообщило Европейское командование Вооруженных сил США, российский самолет якобы ударил по винту беспилотного аппарата, в результате чего американским военным пришлось сбить дрон в международных водах Черного моря.
По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, американский летательный аппарат во время столкновения выполнял «обычные операции» в международном воздушном пространстве.
Позднее Минобороны РФ заявило, что полет MQ-9 осуществлялся с нарушением правил — аппарат двигался с выключенным транспондером и нарушил границы района, установленного на время проведения СВО.
В связи с этим российская сторона была вынуждена поднять в воздух истребители из состава дежурных сил ПВО. В результате резкого маневрирования дрон потерял управляемость и столкнулся с водой.
После инцидента МИД США вызвал российского посла Анатолия Антонова, чтобы выразить «обеспокоенность». Позднее дипломат заявил журналистам, что полет американского беспилотника-разведчика MQ-9 над Черным морем был провокацией. Москва же, со своей стороны, не ищет конфронтации с Вашингтоном.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Антонов назвал конструктивным разговор в Госдепе об инциденте с дроном MQ-9.