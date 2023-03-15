ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах населения в Литовской ССР

Фото: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia

Мирные жители вступали в ряды немецкой полиции для уничтожения евреев, коммунистов и лояльно настроенных по отношению к советской власти лиц.

ФСБ РФ обнародовала секретные документы, которые подтверждают участие литовских пособников нацисткой Германии в массовом истреблении мирного населения на территории оккупированного СССР. Служба безопасности на своем официальном сайте опубликовала доказательства из архива УФСБ России по Омской области.

В сообщении отмечается, что гитлеровцы привлекали прибалтийских националистов, которые находились в числе мирных жителей. Они нужны были фашистам для выполнения «грязной работы» на занятых территориях Советского Союза.

«Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности», — объяснили в ведомстве.

О массовом геноциде советского народа в Литовской ССР в период немецкой оккупации свидетельствует докладная записка начальника отдела контрразведки «Смерш» полковника Митрофанова. 24 октября 1944 года он передал Военному совету 11 гвардейской армии факты преступлений немецких пособников.

«Установлено, что только в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 000 ни в чем не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населений и партийно-советского актива», — указано в документе.

Также известно, что в сентябре 1941 года немецкие оккупанты с помощью пособников, а также предателей, состоявших в тайной полиции, и сотрудников организации «Шаулис» расстреляли порядка 1900 евреев и полсотни коммунистов в Серее и близлежащих населенных пунктах. Среди убитых были мужчины, женщины, а также старики и дети.

В протоколе допроса арестованного литовца Германа Павлайтиса значится, что он добровольно вступил в ряды немецкой полиции и выполнял все поставленные задачи руководства после оккупации фашистами территорий Литвы в 1941 году. По его словам, в обязанности полицейского входило проведение мероприятий по истреблению мирного населения.

«К этому времени моей службы в м. Людвинава относится и массовый расстрел полицией еврейского населения в м. Людвинава, в котором я принимал активное участие», — приводит сайт слова Павлайтиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что консульство США в Милане в своем аккаунте в Twitter опубликовало фото украинского флага, за которым скрывается полотно нацисткой Германии.