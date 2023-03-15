Болеют все: Онищенко назвал главные причины заражения сибирской язвой

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Кто находится в группе риска и можно ли предотвратить заболевание?

Заразиться сибирской язвой можно в двух случаях — при поедании мяса больного животного, либо порезавшись при его разделке. Подробнее об этом 5-tv.ru рассказал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко после новости о двух заразившихся людях в Чувашии.

«Главное, что вовремя диагностируют и начинают лечить. Она (сибирская язва — Прим. ред.) лечится антибиотиками», — отметил врач.

Причины заболевания и меры профилактики

Предотвратить заболевание можно вакциной. Как отметил Онищенко, ею прививают, в первую очередь, работников фермерских хозяйств, которые регулярно контактируют со скотом. Болеет сибирской язвой чаще крупный рогатый скот, а заболевание может храниться в земле сотни лет в споровой форме.

«В местах заражения скот может поедать траву, тем самым заразиться язвой, которая пролежала там ни один десяток лет. Как только она попадает в организм теплокровного, сразу раскрывается. Как правило, заражаются вот таким путем животные, а люди заражаются, поедая мясо этих животных», — объяснил Геннадий Онищенко.

Иногда фермеры режут больное животное до его смерти и хорошо проваривают мясо, чтобы не заразиться. Но и тут нет гарантий — заболеть можно, случайно порезавшись при разделке животного.

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Симптомы и лечение сибирской язвы

Как правило, люди обычно не обращаются в больницу с обычной царапиной, но затем она начинает воспаляться и затрагивает подмышечный узел. У человека больше не поднимается рука, но зато стремительно поднимается температура.

«Если на этой стадии отлавливают, значит, прокололи антибиотиками и вылечили, если идет дальше процесс, то там уже обострение, тяжелая температура, задействована кровь и лимфатическая система. С кровью заносится в легкое, появляется сибиреязвенная пневмония, но это уже самая крайняя стадия», — рассказал медик.

В случае заражения после поедания недоваренного мяса у человека развивается кишечная форма сибирской язвы, которая может привести к сепсису.

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