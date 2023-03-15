Немецкая компания E.ON полностью списала долю в «Северном потоке»

Фото: www.globallookpress.com / Nord Stream AG

Концерну принадлежат 15% акций в проекте.

Немецкая компания E.ON полностью списала свою долю Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток. Об этом сообщили представители концерна в своем ежегодном докладе.

«В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток „Северного потока“ эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

В нем уточняется, что снижение составляет примерно 1,2 миллиарда долларов по сравнению с концом декабря прошлого года.

E.ON владеет 15% акций в «Северном потоке», столько же принадлежит немецкой Wintershall, по 9% — нидерландской Gasunie и французской GDF Suez. Основной пакет находится у подведомственной структуры «Газпрома» — ООО «Газпром международные проекты Север 1».

Взрывы на нитях «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказываются принимать любые обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рассказал Владимир Путин о расследовании диверсий на «Северных потоках».