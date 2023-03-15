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Пылевой шторм накрыл целый город на севере страны. Как со стихией справляются местные жители?

Песчаная буря накрыла Саудовскую Аравию. Целый город на севере страны оказался скрыт под пылевым штормом. Власти призвали жителей не покидать дома, пока стихия не утихнет.

Тем временем на западе страны в результате продолжительных проливных дождей наблюдаются мощные наводнения. Потоки воды размыли дороги. Автомобили уносит течением. Ливни продолжатся еще несколько дней.