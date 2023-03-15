Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»

Фото, видео: © РИА Новости / Командование обороны Дании; 5-tv.ru

Могли ли проукраинские диверсанты устроить взрывы на «Северных потоках»? Россия требует честного и открытого расследования.

Взрывы на «Северных потоках» — теракт, совершенный на государственном уровне. Устроить его могли только хорошо подготовленные специалисты. Об этом Владимир Путин заявил в ходе рабочей поездки в Бурятию. Глава государства подробно рассказал о возможных заказчиках, исполнителях и других деталях масштабной диверсии, а также оценил перспективы восстановления газопровода. Корреспондент «Известий» Николай Иванов разобрался подробнее.

Россия требует расследования теракта. В идеале — чтобы этим занималась международная группа экспертов, которые умеют работать на глубине, потому что взрывы на «Северных потоках» в сентябре могут быть не последними.

«Судно, арендованное „Газпромом“, пошло дальше, в удалении примерно 30 километров от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв, а что это за место? Это самое уязвимое место в газопроводе, самые уязвимые места в газопроводе, стык труб, и там был обнаружен столбик в этом месте, специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, они не утверждают, но может быть заложено в эту трубопроводную систему», — рассказал Владимир Путин.

Датские власти не спешат с организацией расследования. Стокгольм и Берлин тоже отвергли предложение России о сотрудничестве по делу. Как раз накануне российское постпредство при ООН опубликовало переписку с европейскими правительствами, из которой ясно: никто даже информировать Москву не собирается. Вместо этого Запад выдвинул коллективную версию: якобы, к взрывам причастны проукраинские диверсанты.

«Я думаю, что это, уверен, что это полная чушь! Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — считает российский лидер.

Почему европейцы не хотят по-взрослому подойти к расследованию причин взрывов — понятно. Они делают то, что говорят в Вашингтоне.

«А кто заинтересован? Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он на 25—30% дороже, чем российский», — отметил Путин.

Даже Германия, которая благодаря «Северным потокам» получала дешевый российский газ, молчит.

«Дело в том, что вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса, их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются, с этим трудно, что поделать. Такова генерация сегодняшних руководителей, утрачен инстинкт национального интереса», — подчеркнул президент России.

Первые полосы мировых изданий сегодня бесстрастно цитируют российского президента. Официальной реакции от европейских правительств пока нет. И западные журналисты словно выжидают ЦУ по методичкам. Но внутри Германии, которая больше других пострадала от потери газопровода, растет недовольство.

«Вопрос в том, насколько на самом деле беспристрастно само федеральное правительство Германии? Что, если следы ведут в западную страну, которую мы раньше считали своим партнером? Если одно государство уничтожает важную критическую инфраструктуру другого военными средствами, то выводы должны быть очень четкими», — заявил депутата Бундестага Ян Нольте.

Все все понимают. Кто взорвал газопроводы и зачем. Разоблачения американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша прямо указали на организатора терактов — Белый дом.

«Иногда мне кажется что президент там потерял свою разведку. Они предложили сумасшедшую теорию, но она нереальна. Нет никаких данных, ни банковских счетов ни украинских паспортов, ничего, все базовые вещи в их истории отсутствуют», — отметил Сеймур Херш.

«Знаете, как это обычно происходит, они могут отрицать, отрицать и отрицать, а потом, через 10 лет они просто скажут: „Да, это мы взорвали ‚Северный поток‘, мы работали над этим“. И это будет неудивительно», — добавил американский журналист Стефан Эберт.

Главный интерес был разорвать отношения России и Европы в области экономики и энергетики, а политический интерес был в том, чтобы силой заставить, а правительство, парламенты стран Евросоюза поддерживать любые жесточайшие действия украинского режима, поддерживать любые теракты, любые варварские, человеконенавистнические действия.

Россия подготовила проект резолюции для голосования в Совбезе ООН. В документе — призыв к генсеку все расследовать честно. А заниматься этим должна международная комиссия. Голосование про проекту ожидается в конце марта.