Пожар произошел в бывшем доме пионеров в Красноярском крае

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Огонь быстро распространился по внутренним помещениям исторического здания. Есть ли пострадавшие?

Историческое здание тушили ночью 15 марта в Канске Красноярского края. Горел бывший дом пионеров, построенный еще в начале прошлого века. Огонь быстро распространился по внутренним помещениям. К приезду пожарных пламя вырывалось из окон.

Никто не пострадал — людей внутри не было, так как здание с 90-х годов пустует. Его несколько раз планировали реконструировать, но денег в бюджете не нашлось. Поэтому памятник архитектуры оставили в аварийном состоянии до лучших времен, которые после пожара теперь могут и не наступить.