Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven-Sebastian Sajak; 5-tv.ru

На федеральной трассе фура протаранила легковушки.

Крупная авария произошла на федеральной трассе «Кавказ». В Кабардино-Балкарии грузовик столкнулся с двумя легковыми машинами. Водители обеих иномарок получили смертельные травмы.

Тела погибших удалось достать из покореженных автомобилей лишь с использованием специального оборудования. Водитель грузовика не пострадал.