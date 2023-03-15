В сети высмеяли платье певицы Tems на вручении «Оскара»: «Москитная сетка»

Фото: CAROLINE BREHMAN / ТАСС

Наряд не принес удачу своей обладательнице — заветную статуэтку получили другие.

В сети высмеяли платье нигерийской певицы Tems (Темиладе Опенийи) на вручении премии «Оскар». Об этом пишет портал BuzzfeedNews.

Белоснежный пышный наряд с объемной фатой показался пользователям нелепым, а фигура певицы в нем — слишком массивной. Многие начали шутить, что из-за Tems в ее наряде сидящие позади зрители не смогут ничего увидеть.

«Выглядит, как москитная сетка!»;

«Она закрыла всем обзор!»;

«Когда мечтали всю жизнь побывать на „Оскаре“, а сидите за облаком», — пишут комментаторы.

Впрочем, нашлось немало и тех, кому платье Tems пришлось по вкусу. Они сравнили певицу с «маленьким облачком» и отметили, что она выглядит великолепно в своем «незабываемом наряде».

К слову, ставший предметом бурных обсуждений и насмешек наряд создал украинский модный дом. Платье не принесло удачу своей обладательнице. Tems номинировалась на «Оскар» за авторство саундтрека Lift Me Up к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» в исполнении Рианны, однако награду не получила.

Впервые за 62 года церемония вручения «Оскара» проходила без знаменитой красной ковровой дорожки. В этот раз она была «цвета шампанского», и это не учли многие знаменитости при выборе нарядов. Так, большинство актрис пришли на светское мероприятие в белых платьях, которые просто поблекли и потерялись на фоне новой ковровой дорожки.

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