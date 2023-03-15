В наручниках и без одежды: мобилизованных украинцев насильно увозят под Купянск

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Российская армия взяла под контроль часть промзоны на купянском направлении, поэтому киевский режим идет на крайние меры.

Мобилизованных украинцев насильно увозят в Харьковскую область. Как сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, мужчин отправляют под Купянск, причем некоторых — в наручниках и с применением насилия.

Данную группу мобилизованных граждан, отметил подполковник, против воли внесли в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа», — рассказал РИА Новости Андрей Марочко.

Забирают украинцев буквально из дома: многим не дают даже переодеться, увозят их в домашней одежде. Военную форму им выдают в том самом закрытом учреждении, куда привозят перед отправкой в зону боевых действий.

Накануне, 14 марта, стало известно, что российская армия взяла под контроль часть промзоны на купянском направлении. В связи с этим ряды ВСУ пополнились военнослужащими без боевого опыта и обучения. Кроме того, недавно украинский военнопленный рассказал, что мобилизационный ресурс страны почти исчерпан, а на передовую отправляют не только неподготовленных солдат, но и тех, у кого есть серьезные диагнозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб.