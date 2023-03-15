В Британии отметили абсолютную неэффективность санкций против РФ

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Журналист издания The Independent лично пообщался с гражданами РФ, оценил обстановку в магазинах, банках и «прощупал» рынок в сетях. Вывод оставалось сделать только один.

Жители России признались британцам, как живут последний год на фоне санкций. Как известно, после 24 февраля многие зарубежные компании ушли из РФ — от производителей одежды и мебели до пищевых и фармацевтических предприятий. Жителям страны пророчили, мягко говоря, непростое будущее — безработицу и чуть ли не голод. Этого ждали и США, и большинство стран Европы. Но поставить страну на колени не получилось, убедились, к примеру, британцы. В частности, журналист издания The Independent.

«Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед разорившимися банками», — поделился он наблюдениями.

В супермаркетах, по его словам, тоже никакого кризиса — на прилавках можно найти продукцию как от международных производителей, так и от местных.

Также журналист лично пообщался с россиянами и убедился, что никакой депрессии среди них нет. Жизнь как шла своим чередом, так и идет.

«Работаю, как работал, хожу по магазинам, как раньше. Ну, может, цены немного выросли, но не так, чтобы это было очень заметно», — пояснил один жителей страны, 53-летний Владимир Жаров.

Другой собеседник, Дмитрий, признался, что видел в стране куда более тяжелые времена, но и тогда Россия как-то справлялась. Сейчас же, добавил он, пришло время двигаться дальше на фоне санкций — делать ставку на свою промышленность.

Место иностранных предприятий быстрого питания тоже долго не пустовало: бизнес теперь в руках местных владельцев, но качество и сервис не хуже, чем у того же McDonald’s и Starbucks. Что касается продукции шведского концерна IKEA, то теперь ее можно купить в маркетплейсе. С другими зарубежными товарами тоже дефицита нет — те же iPhone тоже доступны онлайн, а ценник на них не выше европейского. Любители оригинального напитка Сoca-Colla также могут найти его на прилавках магазинов, но уже польского производства. При этом и российские аналоги ничем не уступают зарубежным вариантам.

«Экономика России пережила беспрецедентные экономические санкции Запада гораздо лучше, чем ожидалось», — подчеркнул автор статьи.

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