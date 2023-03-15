В метро Екатеринбурга произошел пожар Сегодня, 8:30 Иван Обухов 27 27 В метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере из-за короткого замыкания

Фото: Конанков Максим / ТАСС

Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей.