В метро Екатеринбурга произошел пожар
Иван Обухов 27
В метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере из-за короткого замыкания
Фото: Конанков Максим / ТАСС
Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей.
На станции «Уралмаш» метрополитена в Екатеринбурге произошел пожар.
Причиной ЧП стало короткое замыкание. Об этом сообщили официальные представители Главного Управления МЧС по региону.
На место происшествия выезжали 20 единиц специальной техники и 48 человек личного состава.
Сотрудники газодымозащитной службы проводят проверку помещений на станции.