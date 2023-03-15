Минобороны: российские военные взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

Успешными действиями на передовой отличились бойцы группировки «Запад».

Российские военные взяли под контроль часть промзоны и уничтожили группу украинских диверсантов на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении подразделения 6-й общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что возле Синьковки в Харьковской области уничтожены диверсанты из 14-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации назвал ситуацию в Донбассе «очень жесткой» и решающей для будущего страны. Он заявил, что киевский режим решил направить еще полтриллиона гривен (около триллиона рублей) на закупку оружия, включая беспилотники.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с пленным украинским солдатом, который сообщил, что иностранные наемники киевского режима обирают тела своих убитых в бою соратников, а также употребляют спиртное и наркотики на позициях.