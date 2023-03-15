Нашествие бомбил: таксисты-нелегалы оккупировали спальные районы Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Сколько стоят услуги таксистов-нелегалов? И безопасно ли пользоваться таким способом передвижения?

Автобусные остановки в спальных районах Петербурга оккупировали таксисты-нелегалы. Частники предлагают вроде бы востребованную услугу — отвезти до метро в час пик, но при этом мешают работать городскому транспорту. Да и безопасность таких поездок никто не гарантирует. Как быть с нашествием бомбил, разбирался корреспондент «Известий» Павел Панов.

Быстро, дорого и небезопасно. Автолюбители-частники наперегонки возят жителей спальных районов к метро и обратно. Берут с каждого пассажира от 50 до 100 рублей. Появление нелегальных перевозчиков обусловлено тем, что легальные не справляются с пассажиропотоком.

Сотни жителей Приморского района каждое утро собираются на остановке в конце Комендантского проспекта в надежде влезть в переполненный автобус. Алена Кухаренко пыталась дважды попасть в салон, не получается. В утреннее время дорога на метро у нее занимает 25-30 минут, а после часа пик — 15 минут. В итоге на дорогу до метро местные жители закладывают около часа.

«Очень много людей, толкучка тяжело так добираться», — пожаловалась другая пассажирка Ангелина, выразив желание в увеличении количества автобусов.

И это при том, что автобусы итак ездят здесь с самым минимальным интервалом в городе. В среднем каждые 2-3 минуты.

Проехать три с половиной километра, чтобы добраться до станции метро «Комендантский проспект» можно тремя способами. Автобусом за 44 рубля по Подорожнику, на такси за свыше 400 рублей, при помощи так называемых частников, у которых действует тариф по 100 рублей с человека. Пользуются ими достаточно часто и активно, но никакой безопасности там никто не гарантирует.

И таких предприимчивых водителей в часы пик здесь собираются десятки. Машины за считанные секунды укомплектовываются четырьмя пассажирами.

Исключительно в целях эксперимента прокатились до метро с таким частником. Нашего водителя зовут Игорь. Мужчина приветливый и разговорчивый. Якобы в нелегальных перевозках оказался совершенно случайно.

«Да, я вообще-то в банке, главный сотрудник банка. Из Москвы приехал сюда, жена отсюда. Я в шоке что за 40 тысяч здесь с людей в три шкуры сдирают зарплаты», — поделился своей историей таксист.

Столичный банкир, за рулем старенького французского седана рассказывал о непростой судьбе и желании помогать людям. И таких альтруистов романтиков оказалось немало.

«Здесь же эти иностранцы в основном. Кому-то платите? Я никому не плачу. У иностранцев здесь своя мафия они от сюда и от метро вечером возят, какие у них дела. Я не в их банде», — признался водитель.

Увидев перевоплощение клиента в журналиста, Игорь решил оставить свое желание помогать. И свое слово сдержал. По крайней мере, на один день. Другие же продолжили доставлять пассажиров к метро. На ходу придумывая легенду о такси.

Михаил периодически пользуется нелегальным такси, но когда едет до метро один.

«Девушка моя, допустим, она не будет ездить. Непонятно, что за люди, что за транспорт. В этом плане смелые ездят», — прокомментировал ситуацию с таксистами еще один местный житель.

Отдыхал ли водитель и в каком состоянии находится его автомобиль, никто не знает.

«Опасность может нести водитель. Он может быть с похмелья, может быть с сердечными болезнями, может быть с высоким давлением. Автомобиль может эксплуатироваться с запрещенными недостатками. Он не вкладывает в автомобиль — заработать эти деньги сегодня и эти деньги потратить», — заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Жалуются на частников и водители автобусов, которым сложно подъехать к остановке.

«Мешают, останавливаются посреди остановки. Создают препятствие для проезда», — пояснил водитель общественного транспорта Игорь.

Впрочем, надеяться на увеличение количества автобусов не стоит. В комитете по транспорту заявили, что итак сделали все возможное.

«Усилены автобусный маршрут № 127 (с 21 до 30 автобусов с сокращением плановых интервалов движения в часы пик до 2-7 минут) и троллейбусный маршрут № 23 (с 17 до 19 троллейбусов с сокращением плановых интервалов движения в часы пик до 7-9 минут)», — уточнила пресс-секретарь комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга Ольга Шульга.

Основная сложность в том, что строительство новых жилых комплексов сильно превышает темпы развития транспортной инфраструктуры. Это касается большинства новых районов города и области — Мурино, Бугры, Парнас, Кудрово.

«Закладываются минимальные улицы типовые, закладываются стандартные решения в виде каких-то остановок, на стадии освоения территории планировки что-то закладывается. Застройщику совершенно не интересно строить дорогие трамвайные линии или закладывать выделенные полосы автобусные», — объяснил позицию строителей транспортный урбанист Иван Вергазов.

Автоматически жители таких неустроенных районов становятся заложниками ситуации и вынуждено провоцируют появление нелегальных перевозчиков. Спросом порождая предложение. Во время вечернего часа пик автобусы не могут подъехать к остановкам возле метро. Нелегалы заполняют карман, периодически устраивая между собой разборки.

«Мы бардак не делаем — мы наоборот. У нас все слаженно и аккуратно. Одним рядом стоим, вторым рядом не стоим. Приезжие машины расставят, кучкуют и получается бардак», — высказался один из таксистов.

И за этим редко наблюдают дорожные полицейские. Со слов водителя, они лишь просят нелегалов быть аккуратней. Штрафы за перевозку клиентов без лицензий здесь выписывают редко. Видимо, тоже предпочитают вставать на сторону заложников ситуации.