Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrain; 5-tv.ru

Обессиленные террористы бегут из регионов Донбасса, оставляя «смертельные следы».

В Кременной у западных границ Луганской народной республики не стихают разрывы снарядов. Украинские боевики отчаянно сопротивляются мощному натиску российских войск. Бьют без разбора. В ход идут, в том числе смертоносные кассетные мины, полученные Киевом от западных покровителей. Но защитники Донбасса полны решимости до конца выполнить свой долг. В этом убедился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Въезд в Кременную, как сигнал, что надо быть на чеку. Об этом говорит и лобовое стекло машины Иваныча, сопровождающего нашего военкора.

«В стоячую прилетело, слава Богу. На двери вон дырка», — рассказывает мужчина.

Впереди еще одна машина бойцов. Сломались. Останавливаемся помочь.

«Немножко поменять надо, затянуть. Машина еще в бою участвует, ездит вон. Стекол нет, ничего нет», — показывает мужчина.

Ребята справляются сами. А наш военкор фиксирует этот, казалось бы, незначительный рабочий момент. Но именно из таких мгновений и складывается большая летопись истории СВО. Как вдруг рядом падает несколько ВОГов.

Говорят, лес любит тишину, но ВСУ с этим не считается. Как и с мнением жителей Донбасса, против которых они давно ведут карательную войну.

В мирное время лес нужен для того, чтобы прогуляться, грибы, ягоды пособирать. Сейчас приходится собирать мины, взрыватель из-под какого-то снаряда. Идешь, несколько метров пройдешь, что-нибудь да найдешь смертоносное.

Очередной смертельный «привет» от НАТО. Части американских мин, разбросанных кассетным способом по окрестностям Кременной. Те самые, что вошли в 20-й пакет помощи США для ВСУ. Те, которые невозможно обезвредить, и которые взрываются даже от магнитных волн металлоискателя. Наши в ответ бьют из советского АГС, он куда эффективнее.

АГС-17 — старичок, прошедший Афганскую войну, Таджикистан, Кавказ, Закавказье, потом Сирия, Карабах, теперь вот Украина. Такой вот «нестареющий ветеран».

«Работаем по немцам. Немцы находятся от нас довольно-таки близко», — говорит боец с позывным Чугун.

Немцами здесь называют ВСУ. То ли из-за близкой Киеву неонацистской идеологии, то ли по исторической памяти: наши деды воевали против немцев, и мы будем, как наши деды. Ведь, что тогда, что сейчас на защиту своих соотечественников и Родины встали самые простые граждане. Как, например, простой шахтер Иваныч с позывным Племяш, ставший матерым воином и стражем своей родной земли.

«У нас и учителя, и медики. Разные профессии. Месяц, наверное, сложно, а потом как бы втягиваешься», — отмечает боец с позывным Племяш.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.