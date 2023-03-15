СК устанавливает обстоятельства гибели младенца в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Отец погибшего ребенка — известный в узких кругах популяризатор сыроедения.

В Сочи следователи выясняют причины гибели младенца.

Удалось установить, что у ребенка ухудшилось здоровье из-за длительного отказа от пищи. После этого родители решили самостоятельно доставить его в больницу, но он скончался по дороге.

Также выяснилось, что отец малыша — известный блогер из Петербурга, который активно пропагандирует сыроедение и праноедение — это питание одной энергией солнца.

Ребенок появился на свет меньше месяца назад. Роды проходили в домашних условиях, без участия врачей.

Кроме того, родители не стали регистрировать младенца, как того требует закон.