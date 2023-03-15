«Находила свой баланс»: избранник-испанец спас Ани Лорак в тяжелое время

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитости сначала не везло в отношениях, но настоящая любовь пришла внезапно.

Певица Ани Лорак нашла счастье в личной жизни с инструктором по йоге, испанцем Исааком Виджраку. Именно этот мужчина появился в жизни вокалистки в трудное время. Когда в социальных сетях появились их совместные фото, поклонники не предавали этому значения. Может, партнеры снимают клип или просто проводят время вместе. Оказывается, между ними уже тогда проснулись романтические чувства.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель», — заявила Лорак в интервью «Восток FM».

Теперь исполнительница часто говорит о любви к Виджраку. Пара любит друг друга и намерена продолжать строить серьезные отношения. По мнению самого испанца, именно проявление любви является высшим искусством человека. Если он научился принимать и отдавать это великое чувство, то обязательно встретит достойного партнера. Именно так произошло у Исаака с Ани Лорак.

Поклонники рады за счастье певицы. Тем более, ее прошлые отношения закончились предательством. Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который сейчас живет в Киеве, не стеснялся появляться на публике с другими девушками будучи в отношениях с брюнеткой. Когда певица узнала об измене, то сразу ушла от возлюбленного. Тогда ей было очень непросто.

Стоит отметить, что будущее звезды не так однозначно. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение экстрасенса по поводу судьбы Ани Лорак.