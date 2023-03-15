Стало известно название прощального фильма Квентина Тарантино

Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

Съемки последнего фильма Квентина Тарантино стартуют этой осенью.

Стало известно название картины, которой предстоит стать последней в фильмографии прославленного режиссера. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Финальная точка в карьере Квентина Тарантино получила официальное название «Кинокритик». Сценарий к фильму написал сам Тарантино, к производству картины режиссер планирует приступить осенью 2023 года.

Сообщается, что события картины развернутся в конце 1970-х годов: журналисты полагают, что фильм расскажет о Полин Кейл — известнейшей американской эссеистке и кинокритике, которая внесла весомый вклад в развитие кино.

В конце 1970-х женщина как раз короткое время работала консультантом компании Paramount — возможно, именно про этот период из жизни журналистки и собирается рассказать зрителям Тарантино.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Брендан Фрейзер расплакался, получая свой выстраданный «Оскар».