Так дела не делаются: Саудовская Аравия не будет продавать свою нефть по навязанной США цене

Фото: www.globallookpress.com / Lars Klemmer; 5-tv.ru

Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, то ее просто не будут продавать тем странам, которые их введут.

Глава министерства энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд выступил с заявлением, в котором озвучил официальную позицию Эр-Рияда по поводу возможности введения потолка цен на саудовскую нефть.

Эр-Рияд не намерена торговать нефтью с государствами, которые установят потолок цен на поставки из Саудовской Аравии. Об этом высокопоставленный чиновник рассказал в беседе с журналистами издания The Energy Intelligence, давая свои комменатрии по поводу антикартельного законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), предполагающего, что власти США получат возможность предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) и их деловым партнерам.

При этом министр особо подчеркнул, что организация ОПЕК+ (сообщество государств не входящих в ОПЕК, но сотрудничающих с этой организацией и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта нефти.) «приложила все усилия и добилась успеха» в работе над обеспечением стабильности мирового энергетического рынка.

5 мая 202 года юридический комитет Сената Конгресса США одобрил антикартельный законопроект NOPEC. В октябре 2022 года ОПЕК+, собиравшаяся после мая 2020 года ежемесячно и онлайн, вдруг устроила очную встречу, и понизила квоты на добычу нефти.

Ранее 5-tv.ru писал, поддержит ли Индия введенный Западом потолок цен на российскую нефть.